Алексей Чумаков рассказал, что встречался с призраком

Артист рассказал об опыте соседства с привидениями

Певец Алексей Чумаков признался, что 4,5 года прожил в настоящем доме с привидениями. Артист рассказал, что это произошло в Самарканде, здание было построено на территории кладбища.

"Там было несколько домов и там творилась абсолютная чертовщина, в это нельзя не верить, это есть. Гарик Мартиросян - мой друг, абсолютный атеист и не мистик, - засмеет меня, а я сталкивался с чем-то, что позволило мне понять, что есть нечто большее", - заявил Чумаков.

По его словам, в доме постоянно слышались чьи-то шаги, плачь и разговоры, а во время сна становилось сложно дышать, будто кто-то душит. Чумаков подчеркнул, что это не были галлюцинации – происходящее замечал не только он один, но и другие жители дома.

"Мы иногда так развлекались с гостями. Потом в финале я уже увидел призрака", - добавил артист.

Чумаков отметил, что переехать из страшного дома решил лишь спустя несколько лет, когда жизнь в нём стала невыносимой.

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