Депутат МГД Александр Козлов: Заводить домашнее животное нужно, понимая ответственность

В Москве появился онлайн-сервис по подбору питомцев из приютов

Новая онлайн-платформа "Хвосты и лапки" позволит выбрать питомца из приютов для бездомных животных Москвы и Подмосковья. Об этом рассказал глава комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

Он рассказал, что эта платформа – часть проекта "Двери не закрываются", цель которого – помочь бездомным животным найти новых хозяев. Там уже представлены животные из 13 московских и подмосковных приютов.

Козлов напомнил о важности ответственного отношения к своим питомцам.

"Кошки или собаки не становятся бездомными сами по себе. За большинством случаев стоит безответственность недобросовестных хозяев, которые отнеслись к животному как к развлечению, а потом выбросили за ненадобностью. Я надеюсь, что благодаря новому сервису собаки и кошки, которые столкнулись однажды с предательством, найдут новых внимательных хозяев, обретут дом", - сказал депутат.

Сам сервис сделан наподобие приложения для знакомств. Там опубликованы анкеты, из которых человек может выбрать понравившееся животное. В поддержку проекта скоро в Московском метрополитене будет запущен тематический поезд.

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