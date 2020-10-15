ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Александр Козлов: Заводить домашнее животное нужно, понимая ответственность

16:23
  • четверг
  • 15 октября 2020

В Москве появился онлайн-сервис по подбору питомцев из приютов

Новая онлайн-платформа "Хвосты и лапки" позволит выбрать питомца из приютов для бездомных животных Москвы и Подмосковья. Об этом рассказал глава комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

Он рассказал, что эта платформа – часть проекта "Двери не закрываются", цель которого – помочь бездомным животным найти новых хозяев. Там уже представлены животные из 13 московских и подмосковных приютов.

Козлов напомнил о важности ответственного отношения к своим питомцам.

"Кошки или собаки не становятся бездомными сами по себе. За большинством случаев стоит безответственность недобросовестных хозяев, которые отнеслись к животному как к развлечению, а потом выбросили за ненадобностью. Я надеюсь, что благодаря новому сервису собаки и кошки, которые столкнулись однажды с предательством, найдут новых внимательных хозяев, обретут дом", - сказал депутат.

Сам сервис сделан наподобие приложения для знакомств. Там опубликованы анкеты, из которых человек может выбрать понравившееся животное. В поддержку проекта скоро в Московском метрополитене будет запущен тематический поезд.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Кот шокирован
Кот шокирован
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.