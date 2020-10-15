ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве билеты в учреждения культуры будут продавать только онлайн

16:26
  • четверг
  • 15 октября 2020

На mos.ru запустят сервис продажи билетов в театры и музеи

С 19 октября на mos.ru заработает сервис по продаже билетов в учреждения культуры и иные организации, подведомственные департаменту культуры города Москвы.

Согласно приказу главы департамента культуры столицы Александра Кибовского, на период действия режима повышенной готовности, введенного из-за распространения коронавируса, продажа билетов в московские театры, музеи и другие культурные учреждения переводится исключительно в онлайн-формат.

При желании к системе, которая заработает с понедельника, могут присоединиться любые другие организации культуры и искусства, то есть не только те, которые находятся в ведении департамента культуры.

Приказ о переводе продажи билетов в онлайн опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы. В документе говорится, что при продаже электронных билетов будут действовать ограничение по заполняемости залов на 50 процентов и так называемая динамическая рассадка.

"Для крайних рядов и мест возле проходов социальной дистанцией считается полностью свободное от других посетителей пространство либо расстояние от других посетителей не менее 1,5 метра", - подчеркивается в приказе.

Согласно данным краудсорсинг-проекта (crowd.mos.ru), москвичи считают развитие онлайн-сервисов одним из приоритетов для городских учреждений культуры. Самые известные и востребованные театры и кинотеатры уже сейчас до 90% билетов реализуют в электронном виде.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Мужчина за ноутбуком
Мужчина за ноутбуком
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.