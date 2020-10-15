В Москве билеты в учреждения культуры будут продавать только онлайн

На mos.ru запустят сервис продажи билетов в театры и музеи

С 19 октября на mos.ru заработает сервис по продаже билетов в учреждения культуры и иные организации, подведомственные департаменту культуры города Москвы.

Согласно приказу главы департамента культуры столицы Александра Кибовского, на период действия режима повышенной готовности, введенного из-за распространения коронавируса, продажа билетов в московские театры, музеи и другие культурные учреждения переводится исключительно в онлайн-формат.

При желании к системе, которая заработает с понедельника, могут присоединиться любые другие организации культуры и искусства, то есть не только те, которые находятся в ведении департамента культуры.

Приказ о переводе продажи билетов в онлайн опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы. В документе говорится, что при продаже электронных билетов будут действовать ограничение по заполняемости залов на 50 процентов и так называемая динамическая рассадка.

"Для крайних рядов и мест возле проходов социальной дистанцией считается полностью свободное от других посетителей пространство либо расстояние от других посетителей не менее 1,5 метра", - подчеркивается в приказе.

Согласно данным краудсорсинг-проекта (crowd.mos.ru), москвичи считают развитие онлайн-сервисов одним из приоритетов для городских учреждений культуры. Самые известные и востребованные театры и кинотеатры уже сейчас до 90% билетов реализуют в электронном виде.

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