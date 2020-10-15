В клуб по QR-коду и дезинфекция вокзалов: как в России борются с ковидом

Число заболевших растет

В России число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 13754. Цифра высокая, хотя и чуть меньше, чем днём ранее. Тревогу вызывает рост инфицированных среди групп риска - это люди старше 65 лет, страдающие хроническими заболеваниями. Новые профилактические меры принимают регионы. Сергей Собянин объявил, что московские ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения обяжут регистрировать номера телефонов посетителей. Кроме того, столичные предприятия должны будут сразу информировать об изменениях состава сотрудников на удалёнке.

Театр абсурда и одного актера. Больше часа зрители театра на Таганке ждали, пока девушка в синем платье наденет маску, как положено. Просили сначала администратор, затем худрук Театра Ирина Апексимова, умоляла даже публика. В итоге дама покинула зал под руку с сотрудником Росгвардии и под бурные аплодисменты.

Контролер-кондуктор, теперь проверяет и соблюдение санитарных норм. Такую картину можно видеть в любом общественном транспорте от Калининграда до Камчатки. В магазинах даже раздают маски, перчатки, санитайзеры. Но пользуются ими всё равно не все. В торговых центрах регулярные рейды проводят сотрудники Роспотребнадзора и полиции.

Известно, что коронавирус живёт на поверхностях. Больше 130 тысяч квадратных метров – перроны и помещения Ярославского и Казанского вокзалов в столице – обработали дезинфицирующим раствором специалисты Центра "Лидер" МЧС России.

Ковидные больницы принимают пациентов. Врачи в респираторах, в специальных плотных комбинезонах - сложно, но так безопасней. Пациенты узнают лечащего врача только по фамилии на костюме.

В Сергиево-Посадском стационаре в основном находятся тяжелые больные. Многие на ИВЛ. В Минздраве подчеркивают: большинство заболевших признались, что пренебрегали средствами защиты. По коэффициенту распространения коронавируса в красной зоне сейчас Забайкалье. Там коечный фонд загружен почти на 90%. Всего под наблюдением медиков в стране почти 290 тысяч человек. В Роспотребнадзоре отмечают, что такие высокие цифры, в том числе и потому, что выросла оперативная выявляемость вируса. Всего по стране проведено уже более 50 миллионов тестов на COVID-19.

"Вирус не стал злее или опаснее, он просто пришёл в свой сезон. Вот сейчас его сезон. Это первое. И если весной он приходил постепенно, сначала в Москву, потом в Санкт-Петербург, потом по всей стране, и потом у нас была волна московская, потом была по всей стране, то сегодня он одинаково действует и одинаково себя чувствует т во всей стране одномоментно", - говорит глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В условиях роста заболеваемости власти Москвы принимают новые меры. Касаются они работы развлекательных заведений в ночные часы. Там, как правило, невозможно соблюдать социальную дистанцию. Но эти предприятия – часть экономики города, и после консультаций с представителями индустрии решено провести эксперимент, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"С 19 октября 2020 года доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377", - написал мэр.

Человек, который приходит в бар или на дискотеку, вносит свой номер телефона в базу. Вводить имя, фамилию или паспортные данные не требуется.

"Если вдруг кто-то будет выявлен с тем, что он является носителем коронавирусной инфекции, то по тем контактам, которые с ним одновременно находились в этой локации, придет уведомление, что такой случай был выявлен", - объясняет глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

С пятницы власти Мурманской области возобновляют самоизоляцию для жителей старше 65 лет. А в Якутии на удаленке более 20 тысяч детей. Половина подмосковных школ с 26 октября уйдут на недельные каникулы.

Егор Киселёв, Елена Макарова, "ТВ Центр".

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