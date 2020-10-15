Путин поблагодарил Лозу за плодотворную деятельность

Лоза известен не только песнями, но и критическими высказываниями
Владимир Путин объявил благодарность Юрию Лозе.
Как отмечается в сообщении Кремля, благодарность музыкант получил за многолетнюю плодотворную деятельность и заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.
Юрий Лоза - российский певец и поэт. Среди наиболее известных его песен - "Плот" и "Пой, моя гитара, пой".
Не меньшую известность Лозе принесли критические высказывания в адрес других музыкантов и в целом обо всем происходящем. Своими мыслями музыкант регулярно делится на странице в фейсбуке.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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