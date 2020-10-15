Полсотни медиков получили грамоты от Путина за борьбу с COVID-19

Отмечены и волонтеры

Президент России подписал распоряжение о поощрении большой группы медицинских работников, проявивших самоотверженность и профессионализм в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Почётными грамотами награждены 28 человек, ещё 22 объявлена благодарность. Среди отмеченных поощрением - руководители и рядовые сотрудники больниц, медицинских центров, станций скорой помощи из Москвы, Чувашии, Башкирии, Пензенской и Тюменской областей.

Почётных грамот и благодарностей президента удостоена также группа волонтёров - организаторов и участников акции "Мы вместе", помогавших людям на самоизоляции и медикам в период пандемии.

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