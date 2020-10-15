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Путин поручил разобраться с ростом безработицы в Карачаево-Черкесии

18:07
  • четверг
  • 15 октября 2020

Президент провел онлайн-встречу с главой региона Рашидом Темрезовым

Социально-экономическую обстановку в Карачаево-Черкесской республике Владимир Путин обсудил по видеосвязи с главой региона Рашидом Темрезовым. Первоочередное внимание было уделено борьбе с коронавирусом, передает "ТВ Центр".

Заболеваемость в республике растёт, но меньшими темпами, чем в среднем по России. Подготовлен необходимый коечный фонд, он пока занят чуть больше, чем наполовину. Говоря о развитии экономики, Рашид Темрезов сообщил о реализации проектов в сельском хозяйстве, производстве стройматериалов, добыче полезных ископаемых. Инвесторов привлекает туризм, особенно проект развития всесезонного курорта "Архыз".

"Растет и промышленное производство, и сельхозпроизводство - правда, чуть меньшими темпами, чем в среднем по стране, но тем не менее рост такой стабильный. И в то же время достаточно высокий уровень безработицы. Какие здесь у Вас есть соображения по поводу того, что можно сделать в сегодняшней ситуации?" – сказал президент России Владимир Путин.

"Конечно же, мы видим в создании и развитии реального сектора экономики, создании новых высокотехнологичных рабочих мест. Это касается и промышленного производства, и сельского хозяйства. Опять-таки, я говорил о том, что у нас большой потенциал в сфере туризма, потому что развитие туризма - это такой большой мультипликатор для среднего и малого бизнеса. Мы планируем к 2023 году создать более трех тысяч рабочих мест", - ответил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

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