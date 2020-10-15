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Роспотребнадзор сообщил о циркуляции нескольких вариантов коронавируса

17:00
  • четверг
  • 15 октября 2020

Они были завезены из Европы и стран Азии

В России циркулируют несколько вариантов коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Европейский, привезенный из Европы; из ряда стран Азии, но не китайский <...>. И у нас нет штаммов, которые циркулировали бы и которые были завезены к нам из Китая", - заявила она (цитата по ТАСС).

Попова также рассказала о проведенных Роспотребнадзором исследованиях популяционного иммунитета в 26 регионах России. Согласно данным специалистов, у встретившихся с вирусом людей вырабатывается достаточный иммунитет.

За минувшие сутки в России зафиксировано 13754 новых случая заболевания во всех регионах. Из больниц выписаны 8392 человека. Скончались 286 пациентов. С начала пандемии диагноз "коронавирус" поставили 1354163 раза.

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