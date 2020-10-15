ТЦ "Черемушки" в Москве опечатали за нарушение антиковидных мер

Уборка в помещения не проводилась, наличие масок у посетителей никто не контролировал

В Москве за нарушения антиковидных санитарных мер опечатали торговый центр "Черемушки" Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, руководство торгового центра не проверяло температуру у сотрудников, в самом здании не проводилась очистка и дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха, а также уборка помещений.

Также было установлено, что сотрудники не следят за ношением посетителями масок и перчаток. Кроме того, администрация ТЦ не предоставила информацию о сдаче работниками тестов на коронавирус.

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