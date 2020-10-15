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Жапаров временно возглавил Киргизию

18:04
  • четверг
  • 15 октября 2020

Спикер парламента отказался исполнять обязанности

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров будет исполнять обязанности президента республики. Об этом он сам заявил в четверг вечером.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ранее подал в отставку, заявив, что стремится избежать кровопролития. По закону власть в республике должна была перейти к спикеру парламента Канату Исаеву, однако он отказался от возложенных на него полномочий.

В Киргизии после парламентских выборов начались акции протеста. Участники беспорядков захватили здания государственных органов и выпустили из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Выборы нового президента должны пройти в течение трех месяцев. По закону исполняющий обязанности главы государства не имеет права принимать в них участие, пишет ТАСС.

 

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Садыр Жапаров
Садыр Жапаров
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