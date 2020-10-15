Лопырева трогательно поздравила экс-возлюбленного Баскова с днем рождения

Модель и певец сохранили дружеские отношения после расставания

Модель Виктория Лопырева поздравила своего друга и бывшего возлюбленного Николая Баскова с днем рождения. В обращении к певцу она подчеркнула, что их дружба – это "плюс в карму".

"Низкий поклон твоей маме за тебя, мой дорогой Николай Басков. Искренне люблю тебя и желаю, чтобы твоя жизнь всегда была наполнена позитивом и смыслом. Наша дружба - плюс в карму. Наше взаимодействие всегда зажигало пространство и пусть так будет всегда! А тебе свершений, счастья и успеха, в котором я никогда не сомневаюсь! С Днём Рождения!" – написала Лопырева в инстаграме, сопроводив публикацию совместным фото.

В декабре 2019 года Лопырева вышла замуж за бизнесмена Игоря Булатова. Пара воспитывает сына Марка-Лионеля.

Для Лопыревой брак с Булатовым стал вторым. С 2013 по 2015 год она была замужем за футболистом Федором Смоловым. Модель также встречалась с певцом Николаем Басковым.

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