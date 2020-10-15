Ефремов исповедался и причастился в тюремном храме

Актер раскаялся в содеянном

Осужденный на восемь лет по делу о смертельном ДТП актер Михаил Ефремов побывал в тюремном храме.

Как сообщили в ОНК Москвы, актер посетил церковь в канун праздника Покрова. Ефремов побывал на литургии, он исповедался и причастился.

Как передает RT, Ефремов сообщил членам ОНК, что раскаялся в содеянном и ждет рассмотрения своей апелляции на приговор.

8 июня актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию на Смоленской площади в центре Москвы. В результате ДТП погиб Сергей Захаров, в машину которого актер врезался на своем джипе. 8 сентября суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии.

После этого Ефремов подал жалобу на свой приговор. Он заявил, что в ходе процесса подвергался давлению со стороны адвоката Эльмана Пашаева. Актер добивается условного срока.

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу Ефремова 20 октября.

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