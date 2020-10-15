Магазины сетей Spar и "Детский мир" в СВАО могут оштрафовать за отсутствие перчаток у посетителей

Посетители не соблюдали социальную дистанцию

Магазины сетей Spar и "Детский мир" на северо-востоке Москвы могут оштрафовать за несоблюдение социальной дистанции и отсутствие перчаток у посетителей. Об этом рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Анатолий Синюхин.

Речь идет о магазинах, расположенных по адресу улица Декабристов, дом 15.

Синюхин отметил, что теперь магазинам Spar и "Детский мир" грозит штраф до 300 тысяч рублей.

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