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Президент Азербайджана обратился к россиянам

18:58
  • четверг
  • 15 октября 2020

Ильхам Алиев напомнил, что Москва и Баку связаны узами сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе интервью обратился к россиянам. Он напомнил, что Москва и Баку связаны узами сотрудничества, и выразил надежду, что никакая сила не сможет на это повлиять, хотя такие попытки и наблюдаются.

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Он отметил, что Россия является стратегическим партнером Азербайджана и выразил уверенность, что Москва и дальше будет играть ведущую роль в урегулировании в Нагорном Карабахе.

"Я хотел бы использовать эту возможность… Адресовать свои слова многомиллионной российской аудитории, хотел бы просто, чтобы больше было понимания позиции Азербайджана. Потому что иной раз бывают разные мнения в связи с конфликтом, с ее историей, сегодняшним состоянием. Опираясь на факты, хочу довести до внимания наших зрителей, что на самом деле происходило и происходит", - сказал азербайджанский президент (цитата по РИА Новости).

Слова Алиева прозвучали в ходе параллельного интервью лидеров Азербайджана и Армении, которое они дали в четверг гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

Президент Азербайджана в ходе разговора опроверг утверждение армянской стороны об участии в конфликте в Карабахе на стороне Баку наемников. Он подчеркнул, что наемники из Сирии и Ливии не воюют на стороне Азербайджана.

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