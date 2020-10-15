В Севастополе вернули ковид-ограничения: туристам снова нужна справка

Кинотеатры закрылись, экскурсии запретили

Власти Севастополя вновь обязали отели требовать у постояльцев справку об отсутствии коронавируса при заселении.

Как рассказал губернатор города Михаил Развожаев, анализ должен быть сделан не более пяти дней до заселения. Он напомнил, что аналогичная норма действовала весной, но потом ее отменили.

Кроме того, в Севастополе вновь закрылись кинотеатры и театры. Запрещено проводить экскурсии и церемонии бракосочетания с числом участников более 15.

"У нас небольшие помещения для регистрации - по 50-100 человек там бывает. По статистике видны последствия этих торжественных мероприятий", - пояснил губернатор. Его слова приводит "Интерфакс".

Ситуацию с коронавирусом в Севастополе Развожаев назвал стабильно тяжелой. Ежедневно в городе выявляется примерно по 30 зараженных.



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