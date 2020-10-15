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В Севастополе вернули ковид-ограничения: туристам снова нужна справка

19:35
  • четверг
  • 15 октября 2020

Кинотеатры закрылись, экскурсии запретили

Власти Севастополя вновь обязали отели требовать у постояльцев справку об отсутствии коронавируса при заселении.

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Как рассказал губернатор города Михаил Развожаев, анализ должен быть сделан не более пяти дней до заселения. Он напомнил, что аналогичная норма действовала весной, но потом ее отменили.

Кроме того, в Севастополе вновь закрылись кинотеатры и театры. Запрещено проводить экскурсии и церемонии бракосочетания с числом участников более 15.

"У нас небольшие помещения для регистрации - по 50-100 человек там бывает. По статистике видны последствия этих торжественных мероприятий", - пояснил губернатор. Его слова приводит "Интерфакс".

Ситуацию с коронавирусом в Севастополе Развожаев назвал стабильно тяжелой. Ежедневно в городе выявляется примерно по 30 зараженных. 
 

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