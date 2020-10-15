Марина Хлебникова опровергла слухи о болезни и проблемах с алкоголем

Певица сообщила, что записывает новые песни

Певица Марина Хлебникова опубликовала сообщение для СМИ и фанатов, в котором опровергла слухи о проблемах со здоровьем и алкоголем. Артистка призналась, что ей и ее друзьям смешно видеть подобные сообщения в интернете.

В инстаграме она также анонсировала выход новых песен. Хлебникова призывает всех доверять только той информации, которая появляется на ее личной странице в соцсети.

"Друзья, я никуда не пропала, не лежу ни в какой клинике, не пью (уже очень давно) и ничего близко похожего! Мы с друзьями целую неделю смеёмся над тем, как журналисты и разного рода блогеры пытаются (зачем-то) уличить меня в том чего нет", - написала в блоге певица.

Она предположила, что слухи публикуются ради просмотров и привлечения аудитории.

Хлебникова рассказала подписчикам, что в настоящее время много времени проводит с семьей и друзьями, а также много работает - записывает песни.

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