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Собянин объяснил введение правил при посещении ночных клубов в Москве

19:54
  • четверг
  • 15 октября 2020

Нововведение позволит оперативно выявлять контактных лиц в случае заражения

Идентификация посетителей ночных клубов в Москве нужна, чтобы оперативно выявлять контактных лиц в случае заболевания COVID-19. Цель нововведения - не допустить закрытия заведений при дальнейшем росте числа новых заражений коронавирусом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, с инициативой к московским властям обратились сами бизнесмены. Новые меры против коронавируса Собянин объяснил в эфире телеканала "Россия 1".

"Сами представители этих заведений обратились к нам, понимая, что они находятся первые в очереди под закрытие", - сообщил он.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что московские ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения обяжут регистрировать номера телефонов посетителей. Кроме того, столичные предприятия должны будут сразу информировать об изменениях состава сотрудников на удаленке.

В Москве за прошедший день зафиксировано 3942 новых случая. За все время пандемии 347946 человек заболели коронавирусом. За сутки вылечились 1953 пациента. Скончались 57 человек.

Власти Москвы настоятельно просят горожан носить маски и перчатки, а также соблюдать дистанцию. Пожилым и людям с хроническими заболеваниями лучше оставаться дома.

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