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В московский транспорт не пустят без маски и перчаток

20:23
  • четверг
  • 15 октября 2020

Даже если проезд оплачен

Пассажиров без масок и перчаток перестанут пускать в общественный транспорт Москвы. Такое предписание дала глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева. Под ограничения попадут даже те пассажиры, которые уже оплатили поездку, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"Пассажиры обязаны носить маски и перчатки. Контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте будет усилен - проверки станут чаще, в них будут участвовать правоохранительные органы", - говорится в телеграм-канале департамента.

Новые правила начнут действовать уже с пятницы, 16 октября.

Ношение масок и перчаток в Москве является обязательным с 12 мая. Использовать индивидуальные средства защиты необходимо из-за угрозы распространения коронавируса.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что московские ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения обяжут регистрировать номера телефонов посетителей. Кроме того, столичные предприятия должны будут сразу информировать об изменениях состава сотрудников на удаленке. Учащиеся старших классов московских школ переведены на дистанционное обучение до конца октября. Пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями необходимо соблюдать домашний режим.

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