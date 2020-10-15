На МКС произошло задымление

Инцидент произошел в той же части станции, где в настоящее время ищут утечку воздуха
Экипаж МКС сообщил о задымлении аппаратуры в российском модуле "Звезда". Об инциденте стало известно из переговоров космонавтов с Центром управления полетами.
В настоящее время задымление, которое произошло во время биологического эксперимента "Константа", прекратилось.
"Блок управления "Константа" слегка задымился… Питание отключили", - сказал российский космонавт (цитата по ТАСС). Сотрудник ЦУП в ответ рекомендовал ему включить фильтр очистки воздуха.
Инцидент с задымлением произошел в той же части станции, где в настоящее время ищут утечку воздуха.
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