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На МКС произошло задымление

20:21
  • четверг
  • 15 октября 2020

Инцидент произошел в той же части станции, где в настоящее время ищут утечку воздуха

Экипаж МКС сообщил о задымлении аппаратуры в российском модуле "Звезда". Об инциденте стало известно из переговоров космонавтов с Центром управления полетами.

Поломка системы подачи кислорода на МКС не угрожает жизни экипажа
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В настоящее время задымление, которое произошло во время биологического эксперимента "Константа", прекратилось.

"Блок управления "Константа" слегка задымился… Питание отключили", - сказал российский космонавт (цитата по ТАСС). Сотрудник ЦУП в ответ рекомендовал ему включить фильтр очистки воздуха.

Инцидент с задымлением произошел в той же части станции, где в настоящее время ищут утечку воздуха.

Эксперимент "Константа" исследует влияние факторов космического полета на активность ферментов.

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