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Борьба с COVID-19: европейские страны отказываются вводить локдаун

22:11
  • четверг
  • 15 октября 2020

Ситуация ухудшается с каждым днем

Общее число инфицированных коронавирусом в мире превысило 38 миллионов 700 тысяч человек. В лидерах по-прежнему США, Индия и Бразилия. Но и в Европе ситуация ухудшается с каждым днём. Никто уже не удивляется постоянному обновлению весенних антирекордов. Власти Великобритании, Франции и Германии сделали вывод из весеннего пика заболеваемости. Теперь, вместо того, чтобы останавливать всю жизнь, включая экономическую активность, ограничения вводятся локально, в зависимости от положения в конкретном регионе.

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В очереди с рюкзаками и чемоданами: в Кёльне желающих сдать тест на коронавирус так много, что пришлось развернуть мобильный пункт рядом с железнодорожным вокзалом. Люди действительно встревожены - число госпитализированных в Германии за неделю удвоилось. Правительство и региональные власти даже призвали граждан установить приложение, отслеживающее цепочки заражений.

В Великобритании – тоже резкий рост госпитализаций. В больнице в Уоррингтоне полностью заполнены не только КОВИД-палаты, но и вся интенсивная терапия. Врачи признаются, что им сейчас еще тяжелее, чем весной. В мире уже более 40 миллионов заболевших. В пятерку стран с самой тяжелой ситуацией сегодня вошла Аргентина, там прирост за сутки – почти 15 тысяч. Гигантский скачок в Чехии: за сутки 9,5 тысячи заболевших.

Власти большинства стран ужесточают ограничительные меры. Во Франции с 17 октября и минимум на четыре недели объявлен комендантский час  - в Париже и еще восьми городах. Выход на улицу с 9 вечера до 6 утра возможен только по спецпропускам.

Аналогичный режим введен в двух бельгийских провинциях. В Каталонии на две недели закрывают бары и рестораны, в Мадриде ограничено передвижение граждан. В Португалии тоже установлен новый антирекорд. Более двух тысяч заражённых за сутки. Власти запретили даже на улице собираться группами более пяти человек. А на свадьбах, крестинах и похоронах – не более 50. 

В Израиле меры еще жёстче. А в США утро было началось с хороших новостей. Мелания Трамп призналась, что наконец-то выздоровела, её тест – отрицательный. А вместе с ней вылечился и младший сын президента 14-летний Бэррон. Дональд Трамп тут же предложил открыть  американские школы. Раз его ребёнок даже не заметил заражения, значит, все дети переносят COVID-19 легко. Похоже, сам Трамп не хочет замечать, что США остаются в чудовищной ситуации антилидера. В стране уже 8 миллионов заболевших. И на фоне заявлений лидера страны уже не кажутся абсурдом новости из университета в штате Айдахо. Местные студенты специально заразились коронавирусом, чтобы продать плазму с антителами по 100 долларов за дозу.

Ольга Стрельцова, Дмитрий Андрианов, "ТВ Центр".

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