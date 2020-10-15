Певец Сергей Жуков вспомнил о домогательствах продюсера

Неприятный инцидент произошел с солистом "Руки вверх!" еще в самом начале карьеры

Солист группы "Руки вверх!" рассказал о неприятном инциденте, который произошел с ним и его коллегой Алексеем Потехиным в 90-е. Начинающие артисты познакомились с продюсером, который вместо деловой встречи предложил музыкантам интим.

В то время, рассказал Жуков, он и его друг искали человека, который бы смог их раскрутить. По совету знакомых они позвонили человеку, который пригласил их к себе домой ночью. Тогда артистов это не смутило.

"Приезжаем на станцию метро Бабушкинская, заходим в подъезд какой-то обоссанный. А он открывает в халате на голое тело и говорит: "Ну что, сразу пойдем в постельку? Или поговорим сначала?" - рассказал Жуков.

В результате молодые люди отказались от предложения продюсера и после непродолжительного разговора покинули его квартиру.

Имя "голого" продюсера Жуков не назвал, пишет eg.ru (Экспресс-газета) со ссылкой на интервью артиста шеф-повару Константину Ивлеву в программе "Ночной дожор".

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