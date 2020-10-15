Стали известны подробности ликвидации террористов в Волгограде

Преступники планировали взорвать монумент "Родина-мать" и другие объекты

Серию терактов удалось предотвратить в Волгограде. Об этом в четверг сообщили в ФСБ. При задержании предполагаемые исполнители оказали вооружённое сопротивление и были ликвидированы ответным огнём. Это два выходца из Центральной Азии, члены запрещённой в России экстремистской группировки "Катиба Таухид валь-Джихад". Установлено, что команды им отдавали кураторы из Сирии, а объектами нападений должны были стать монумент "Родина-мать зовёт!" на Мамаевом кургане и торговый комплекс.

В мешках, судя по надписям, молотая сера (см. видео репортажа). Рядом - канистры, свертки. Из этих химических компонентов террористы планировали сделать взрывчатку.

Огнестрельное оружие, боеприпасы, пакет с гвоздями. По версии следствия, их хотели использовать как поражающие элементы для взрывного устройства. Все это хранилось в тайнике на территории Волгограда. Сотрудники ФСБ устроили засаду, а когда главарь террористической ячейки и его сообщник попытались извлечь содержимое, началась операция задержания. Боевики оказали вооружение сопротивление и были ликвидированы.

"Пресечена деятельность межрегиональной ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", члены которой, выходцы одной из стран Центрально-Азиатского региона, планировали диверсионно-террористические акты в городе Волгограде. Координация террористической деятельности осуществлялась с территории Сирии", - говорится в сообщении ФСБ.

Среди личных вещей террористов нашли религиозную литературу. По данным правоохранительных органов и судя по карте, которую обнаружили в тайнике, они планировали взорвать здание администрации города, дома, где проживают военнослужащие. Среди целей также значился монумент "Родина-мать". Сообщников экстремистов задержали в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Майкопе.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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