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Собянин: на удаленку в Москве перешли около 1 млн человек

21:30
  • четверг
  • 15 октября 2020

Пассажиропоток в общественном транспорте снизился почти на 40%

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичи стали ответственнее относиться к масочно-перчаточному режиму, а люди старше 65 лет ответственнее соблюдать самоизоляцию.

По словам мэра, за эту неделю пассажиропоток в общественном транспорте снизился примерно на 39%. 

"У нас соблюдение масочного режима радикально изменилось по сравнению с тем, что было месяц тому назад. В большинстве мы видим их (пожилых и людей с хроническими заболеваниями, - прим.) минимальное передвижение по городу", - сказал Собянин в эфире "Россия-1".

Собянин заверил, что власти города делают все, чтобы сгладить пики заболеваемости и не прибегать к более жестким ограничительным мерам.

С 5 октября столичные предприятия обязаны перевести на "удаленку" не менее 30% сотрудников, всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, учащиеся старших классов московских школ до конца октября переведены на дистанционный режим обучения.

В городе усилен контроль за соблюдением масочного режима. С 16 октября людей без масок и перчаток перестанут пускать в общественный транспорт.

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