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Подмосковным клубам и караоке запретили работать по ночам

22:21
  • четверг
  • 15 октября 2020

Запрет начнет действовать с 17 октября

В Подмосковье приостановили работу клубов, караоке и ресторанов в ночное время. Такое распоряжение подписал губернатор региона Андрей Воробьев. Запрет начнет действовать уже с 17 октября.

"Запрещены развлекательные мероприятия в период с 0.00 до 8.00 в зданиях, строениях сооружениях, в том числе в организациях, предоставляющих услуги общественного питания (бары, рестораны)", - сообщили в пресс-службе губернатора.

Там напомнили, что сейчас в Московской области действует запрет на проведение спортивных и других массовых мероприятий с числом посетителей более 3000 и наполняемостью более 50% площадки.  Жители регионы должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

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