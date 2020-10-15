Подмосковным клубам и караоке запретили работать по ночам

Запрет начнет действовать с 17 октября

В Подмосковье приостановили работу клубов, караоке и ресторанов в ночное время. Такое распоряжение подписал губернатор региона Андрей Воробьев. Запрет начнет действовать уже с 17 октября.

"Запрещены развлекательные мероприятия в период с 0.00 до 8.00 в зданиях, строениях сооружениях, в том числе в организациях, предоставляющих услуги общественного питания (бары, рестораны)", - сообщили в пресс-службе губернатора.

Там напомнили, что сейчас в Московской области действует запрет на проведение спортивных и других массовых мероприятий с числом посетителей более 3000 и наполняемостью более 50% площадки. Жители регионы должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

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