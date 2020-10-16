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События в Киргизии получили новое объяснение

08:52
  • пятница
  • 16 октября 2020

Эксперт считает, что дело не только в борьбе кланов

Чем объяснить отставку Сооронбая Жээнбекова? Позволит ли она стабилизировать обстановку в стране? Интересы каких групп столкнулись в нынешнем конфликте?

На эти и другие вопросы в эфире программы "События. 25-й час" ответил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

"Достаточно однобоко описывать ситуацию в Киргизии как традиционную войну северных и южных кланов. Там все намного сложнее и намного запутаннее. Эти протесты на самом деле начались с выхода на улицу сторонников партий, которые не прошли. Сами эти кланы неоднородны", - отметил Костин.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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