Россиян научили определять бессимптомный COVID-19

Многие переносят коронавирус без температуры и кашля

Заболевание коронавирусом многие переносят без каких-либо клинических симптомов. Однако и в таких случаях можно самостоятельно определить CОVID-19, обратив внимание на некоторые специфические признаки, рассказала врач-биофизик, ведущий специалист проекта "Вакцина.ру" Нелли Соседова.

"У ряда людей, которые болеют бессимптомно, кратковременно пропадает обоняние и изменяется вкус, но нет другой симптоматики. Еще один критерий – если кто-то болел в окружении, нужно прислушаться к себе, вероятность повышается", - пояснила Соседова в интервью радио Sputnik.

Чтобы окончательно убедиться в наличии или отсутствии инфекции, можно сделать быстрый тест на антитела. Иммунохроматографический тест можно сдать и в домашних условиях, и на работе. Если, несмотря на отсутствие симптомов, антитела обнаружатся – значит, человек уже переболел и обладает иммунитетом к COVID-19, отметила врач.

Соседова напомнила, что и пневмонией некоторые болеют без кашля и насморка. Да и температура повышается лишь кратковременно. В таких случаях болезнь определяет компьютерная томография – она сразу покажет изменения в легких.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"