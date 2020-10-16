ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян научили определять бессимптомный COVID-19

08:23
  • пятница
  • 16 октября 2020

Многие переносят коронавирус без температуры и кашля

Заболевание коронавирусом многие переносят без каких-либо клинических симптомов. Однако и в таких случаях можно самостоятельно определить CОVID-19, обратив внимание на некоторые специфические признаки, рассказала врач-биофизик, ведущий специалист проекта "Вакцина.ру" Нелли Соседова.
Роспотребнадзор сообщил о циркуляции нескольких вариантов коронавируса

"У ряда людей, которые болеют бессимптомно, кратковременно пропадает обоняние и изменяется вкус, но нет другой симптоматики. Еще один критерий – если кто-то болел в окружении, нужно прислушаться к себе, вероятность повышается", - пояснила Соседова в интервью радио Sputnik.

Чтобы окончательно убедиться в наличии или отсутствии инфекции, можно сделать быстрый тест на антитела. Иммунохроматографический  тест можно сдать и в домашних условиях, и на работе. Если, несмотря на отсутствие симптомов, антитела обнаружатся – значит, человек уже переболел и обладает иммунитетом к COVID-19, отметила врач.

Соседова напомнила, что и пневмонией некоторые болеют без кашля и насморка. Да и температура повышается лишь кратковременно. В таких случаях болезнь определяет компьютерная томография – она сразу покажет изменения в легких.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.