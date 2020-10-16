Раскрыта новая схема телефонного мошенничества

Число мошенничеств растет

Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Они звонят под видом сотрудника прокуратуры и убеждают перевести деньги на специальный счет.

"Например, мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра в определенное время клиенту позвонят из прокуратуры. И затем уже "представитель прокуратуры" убеждает клиента перевести деньги на "специальный счет", который, естественно, принадлежит мошеннику", - рассказали РИА Новости в Сбербанке.

В этом году кредитная организация получила 2,9 миллиона обращений клиентов, которых пытались обмануть. Это в два с лишним раза больше, чем в прошлом году.

За январь-октябрь сотрудники Сбербанка спасли примерно 40 миллиардов рублей, принадлежащих их клиентам. За весь 2019 год эта сумма составила 39,7 миллиарда.

Отметим, что во время распространения коронавируса мошенники часто звонят людям с предложением о продаже тестов на COVID. Иногда они выманивают у своих жертв деньги, обещая компенсацию от государства.

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