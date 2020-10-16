Онищенко развеял три мифа о коронавирусе

Он раскритиковал самые популярные заблуждения

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко развеял три наиболее популярных мифа о коронавирусной инфекции.

В первую очередь он прокомментировал утверждения о том, что маски якобы не способны защитить от COVID-19. Онищенко отметил, что маска способна удерживать капли слюны, которые при разговоре, чихании, кашле или даже дыхании могут попасть на других людей и заразить.

Парламентарий опроверг заблуждение о том, что коронавирусом нельзя заболеть дважды. Эксперт напомнил, что со временем количество антител в крови переболевшего уменьшается вплоть до полного исчезновения, а потому существует реальный риск заразиться еще раз.

Онищенко прокомментировал и миф о том, что в России нет никакой эпидемии. Онищенко объяснил, что наличие эпидемии подтверждается цифрами интенсивности проявления заболевания, передает Парламентская газета.

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