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Названы продукты, вызывающие головную боль

08:54
  • пятница
  • 16 октября 2020

От некоторых их них непросто отказаться

Диетологи Сандра Бакера и Альваро Санчес посоветовали изменить рацион в случае частой головной боли легкой или средней интенсивности. 
Раскрыты неочевидные причины головной боли

В частности, специалисты рекомендуют отказаться от голубых сыров, в которых содержится много гистамина и которые оказывают сосудорасширяющий эффект. По этой же причине следует ограничивать себя в цитрусовых. 

Как оказалось, головную боль может вызывать авокадо, в котором много жирных кислот, полезных для сердца. 

Из рациона желательно исключить колбасные изделия. В них полно гистамина и насыщенных жиров низкого качества. 

Людям, страдающим от мигрени, противопоказан алкоголь, особенно красное вино. 

Кроме того, нужно быть осторожным с кофе. Иногда головную боль вызывает переизбыток кофеина, а иногда - его недостаток. Нежелательно пить больше трех кружек кофе в день. 

Эксперты призвали людей, которых мучают головные боли, питаться каждые три часа. "Когда мы не едим много часов, уровень глюкозы в крови снижается, из-за чего может появиться головная боль. Кроме того, частые перекусы позволяют избавиться от тяжести в животе, потому что за раз мы съедаем меньше", - цитирует диетологов РИА Новости

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