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Крейсер "Варяг" отразил воздушную атаку в заливе Петра Великого

08:51
  • пятница
  • 16 октября 2020

Кораблю помогали три истребителя

Крейсер "Варяг" в заливе Петра Великого отразил атаку условного противника с воздуха. Флагман Тихоокеанского флота провел артиллерийские стрельбы. В учениях ему помогали три высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ ВВС и ПВО Восточного военного округа.  
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"Огнем 130-миллиметровой артиллерийской установки АК-130 и 30-миллиметровых шестиствольных автоматических корабельных установок АК-630 поразил сбрасываемую парашютную мишень", - рассказали о маневрах в пресс-службе ТОФ.

Корабль использовал также артиллерийские установки АК-630. С их помощью был уничтожен макет морской плавающей мины. Позже экипаж "Варяга" при поддержке корвета "Громкий" провел учения по ракетной атаке корабля условного противника. Был отработан весь алгоритм действий, сообщили в пресс-службе.

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