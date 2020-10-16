Крейсер "Варяг" отразил воздушную атаку в заливе Петра Великого

Кораблю помогали три истребителя

Крейсер "Варяг" в заливе Петра Великого отразил атаку условного противника с воздуха. Флагман Тихоокеанского флота провел артиллерийские стрельбы. В учениях ему помогали три высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ ВВС и ПВО Восточного военного округа.

"Огнем 130-миллиметровой артиллерийской установки АК-130 и 30-миллиметровых шестиствольных автоматических корабельных установок АК-630 поразил сбрасываемую парашютную мишень", - рассказали о маневрах в пресс-службе ТОФ.

Корабль использовал также артиллерийские установки АК-630. С их помощью был уничтожен макет морской плавающей мины. Позже экипаж "Варяга" при поддержке корвета "Громкий" провел учения по ракетной атаке корабля условного противника. Был отработан весь алгоритм действий, сообщили в пресс-службе.

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