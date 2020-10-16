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В Роспотребнадзоре рассказали, когда остановится рост заболеваемости COVID-19

08:50
  • пятница
  • 16 октября 2020

По всему миру резко увеличилось число заболевших

В Роспотребнадзоре предположили, как долго может продолжаться рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что болезнь не пойдет на спад еще несколько недель.

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По словам эксперта, фаза роста стандартно длится порядка двух инкубационных периодов, в случае с коронавирусом это около 28 дней. При таком подсчете она завершится не раньше начала ноября, передает РИА Новости.

"В данный момент мы находится в фазе роста, которая, в соответствие с законами эпидемиологии, продлится в среднем около двух инкубационных периодов, это 28 дней. Рост начался примерно неделю назад, значит, восемь дней отбрасываем. Таким образом, в течение еще 20 дней ожидаем рост", - объяснил Горелов.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 38,8 миллионов человек, 1,1 миллион из них скончались. В России выявлено 1,35 миллиона заболевших, более 23 тысяч пациентов скончались.

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