В Роспотребнадзоре рассказали, когда остановится рост заболеваемости COVID-19

По всему миру резко увеличилось число заболевших

В Роспотребнадзоре предположили, как долго может продолжаться рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что болезнь не пойдет на спад еще несколько недель.

По словам эксперта, фаза роста стандартно длится порядка двух инкубационных периодов, в случае с коронавирусом это около 28 дней. При таком подсчете она завершится не раньше начала ноября, передает РИА Новости.

"В данный момент мы находится в фазе роста, которая, в соответствие с законами эпидемиологии, продлится в среднем около двух инкубационных периодов, это 28 дней. Рост начался примерно неделю назад, значит, восемь дней отбрасываем. Таким образом, в течение еще 20 дней ожидаем рост", - объяснил Горелов.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 38,8 миллионов человек, 1,1 миллион из них скончались. В России выявлено 1,35 миллиона заболевших, более 23 тысяч пациентов скончались.

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