Санкт-Петербург и Баку могут лишить Евро-2020

Из-за пандемии список городов планируют изменить

Санкт-Петербург и Баку могут лишиться возможности принять у себя Чемпионат Европы по футболу-2020, сообщило издание The Sun.

Стало известно, что руководство УЕФА в настоящее время размышляет над возможностью уменьшить список городов, принимающих матчи турнира. Причина кроется в пандемии коронавирусной инфекции и увеличении числа заболевших по всему миру. Предполагается, что если в дальнейшем эпидемическая ситуация будет развиваться по худшему сценарию, то некоторые города могут лишиться чести принимать у себя масштабное спортивное событие – матчи пройдут всего в одной стране на четырех стадионах. Предполагается, что такие меры смогут помочь снизить количество поездок и контактов людей и тем самым уменьшить риск заражения.

В издании добавили, что Баку, участвующий в карабахском конфликте, и Санкт-Петербург оказались первыми городами, которые могут лишить права проводить матчи Евро-2020.

Ранее было принято решение перенести чемпионат на следующий год, но с сохранением названия (Чемпионат Европы по футболу-2020).

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