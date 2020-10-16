ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тимати трогательно поздравил сына с днем рождения

09:09
  • пятница
  • 16 октября 2020

16 октября Ратмиру исполнился год

Рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, опубликовал в Instagram фото с сыном-именинником и экс-возлюбленной Анастасией Решетовой. 
Тимати впервые рассказал о поиске новой возлюбленной

"Ратмир Тимурович, сегодня твой первый год! А впереди еще целая жизнь! И мы с Мамой сделаем все возможное, чтобы она получилась интересной, счастливой и насыщенной!" - написал Тимати. 

По словам рэпера, они с Решетовой любят Ратмира и гордятся им. Он сказал, что его дочь Алиса от предыдущих отношений присоединяется к поздравлениям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 13 (@timatiofficial)

- Мама с большой буквы. Еще больше уважаю тебя, Тимур, - пишут в комментариях. 

- Так они расстались или как? 

- Какая же вы красивая пара. 

- Тимон, такую девку потерял, а что не так пошло-то? 

- Да, малыш у вас очень сладкий получился. 

Напомним, что Тимати и Решетова расстались в сентябре. Причину они не назвали. Вскоре стало известно, что рэпер примет участие в шоу "Холостяк", где ему предстоит выбрать новую возлюбленную. Решетова заявила, что не собирается сходиться с Тимати после его съемок в проекте. "У меня есть свои принципы и видение того, как должна существовать семья. Реалити-шоу туда не вписываются", - заявила модель.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Тимати
Тимати
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.