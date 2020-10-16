Тимати трогательно поздравил сына с днем рождения

16 октября Ратмиру исполнился год

Рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, опубликовал в Instagram фото с сыном-именинником и экс-возлюбленной Анастасией Решетовой.

"Ратмир Тимурович, сегодня твой первый год! А впереди еще целая жизнь! И мы с Мамой сделаем все возможное, чтобы она получилась интересной, счастливой и насыщенной!" - написал Тимати.

По словам рэпера, они с Решетовой любят Ратмира и гордятся им. Он сказал, что его дочь Алиса от предыдущих отношений присоединяется к поздравлениям.

- Мама с большой буквы. Еще больше уважаю тебя, Тимур, - пишут в комментариях.

- Так они расстались или как?

- Какая же вы красивая пара.

- Тимон, такую девку потерял, а что не так пошло-то?

- Да, малыш у вас очень сладкий получился.

Напомним, что Тимати и Решетова расстались в сентябре. Причину они не назвали. Вскоре стало известно, что рэпер примет участие в шоу "Холостяк", где ему предстоит выбрать новую возлюбленную. Решетова заявила, что не собирается сходиться с Тимати после его съемок в проекте. "У меня есть свои принципы и видение того, как должна существовать семья. Реалити-шоу туда не вписываются", - заявила модель.

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