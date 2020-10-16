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Как понять, что смартфон может взорваться в руках

10:02
  • пятница
  • 16 октября 2020

Неисправность можно заметить заранее

Теоретически взорваться в руках может любой смартфон, если у него есть определенные повреждения или проблемы с аккумулятором, рассказал эксперт Павел Мясоедов.

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"Чаще всего взрываются смартфоны компании Samsung, которая даже вынуждена была на волне паники отозвать все телефоны Galaxy Note 7 из продажи. Также известны случаи, когда в руках у пользователей взрывалась продукция Apple – не только айфоны, но и айпады", - напомнил он.

Специалист предупредил, что в целях безопасности следует соблюдать ряд определенных правил. Во-первых, устройство нельзя пытаться согнуть и перегревать - из-за этого аккумулятор может повредиться.

Также причиной взрыва может стать слишком долгая зарядка смартфона или использование неподходящего зарядного устройства. По словам Мясоедова, лучше всего отдавать предпочтение "родным" зарядным блокам и проводам.

Кроме того, не стоит ронять гаджет в воду или на твердую поверхность, это также может привести к поломкам, которые в последствии станут причиной взрыва.

Мясоедов добавил, что неисправность аккумулятора легко определить визуально. Если батарея вздулась, то ее нужно немедленно заменить, передает агентство "Прайм".

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