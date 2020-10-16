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Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1803 пациента

09:20
  • пятница
  • 16 октября 2020

Число выздоровевших растет

Столичные врачи за минувшие сутки выписали из больниц более 1800 пациентов. Общее число выздоровевших жителей Москвы, у которых ранее был диагностирован COVID-19, превысило 270 тысяч, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
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"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 803 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 270 226", - заявила журналистам вице-мэр.

Отсутствие заболевания подтверждено специальными исследованиями, которые врачи проводят перед выпиской пациента. Вылечившимся москвичам в возрасте от 18 до 55 лет и без хронических заболеваний предлагают стать донорами плазмы, напомнила Ракова.

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