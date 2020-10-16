В Москве перестали пускать в транспорт пассажиров без масок и перчаток

В подземке также установили сотни автономных тепловизоров

Рейды - чаще, инспекторов - больше. По всей стране усиливают контроль за соблюдением ограничительных мер. В столице с пятницы пассажиров без масок и перчаток в общественный транспорт попросту не пустят. Даже если поездка оплачена. А в Московской области закрывают развлекательные заведения с полуночи и до восьми утра.

Проверки - чаще. К ним подключили полицейских. В московском метро установили сотни автономных тепловизоров. У пассажира температура – сразу вызывают скорую. Впрочем, столичная подземка постепенно пустеет, как и наземный транспорт. Пассажиропоток в Москве снизился на 40 процентов - на удаленке сейчас более миллиона человек. В магазинах, рынках, кинотеатрах - рейды.

Все больше предприятий приспосабливаются к новым правилам, замечаний – меньше. В Электротеатр инспекторы нагрянули повторно, все нарушения устранены. Столица, кажется, научилась жить в условиях пандемии. Вирус распространяется с огромной скоростью – и теперь это заметно. Благодаря глобальному тестированию населения. Больше выявляемость – больше прерванных цепочек заболевших. Но, по словам мэра, за цифрами заболеваемости мы не видим главного – тяжелобольных, лежащих на ИВЛ людей.

"Для нас главный показатель на сегодня — не выявляемость, а госпитализация. И Москва в этом плане находится далеко не на первом месте. Тем не менее, если мы на той неделе провели 1000 госпитализаций в сутки, но на этой неделе мы вышли на устойчивый рубеж 1200. Для Москвы стратегически важно удержаться на 1500. До 1500. После 1500 ситуация будет сложнее. Мы и с ней справимся. Но она будет на порядок другой", - заявил Собянин.

Хуже дела обстоят в регионах. На фоне заболеваемости коронавирусом в реанимациях разворачивают дополнительные места. В Хабаровском крае показатели весны превышены уже в 2 раза. Колоссальная нагрузка на медиков сейчас и в Бурятии. Занятость коечного фонда 86 процентов. В Улан-Удэ забиты почти все ковидные госпитали. Скорую помощь стараются оказать всем нуждающимся, но задержки есть. В Забайкальском крае за сутки почти 190 заболевших. Здесь развернули дополнительный моностационар на базе краевой психиатрической больницы - это ещё 60 коек. А в Саратовской области возникшие проблемы с ПЦР-диагностикой обещают решить уже к началу следующей недели. Пока же просят людей не паниковать.

Доказано: именно ношение масок, перчаток и тщательное мытье рук сейчас могут защитить от вируса. Накануне в соцсетях участники акции "Мы вместе" даже запустили специальный челлендж. Большой флешмоб набирает обороты и к нему уже присоединяются пользователи из других стран.

Елена Макарова. "ТВ Центр".

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