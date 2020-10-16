В Россию из Сирии самолетом доставили еще 27 детей

Дети были в тяжёлом состоянии

Еще 27 российских детей вернулись из Сирии на родину. Они находились в неподконтрольном Дамаску лагере Аль-Холь. Ночью борт Минобороны приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. Рейс стал третьим по счету после вынужденного перерыва из-за пандемии. Но даже в это время работа не останавливалась - были оформлены документы ещё на 70 человек.

C любопытством рассматривают камеры и кутаются в махровые пледы. В Сирии, откуда в пятницу ночью прилетели эти ребята, намного теплее, чем в подмосковном Чкаловском. Всего военный борт доставил 27 российских детей. Самому младшему всего два года. Но за время, проведенное в курдском лагере, они привыкли справляться, кажется, с любыми проблемами.

"Дети были, к сожалению, в очень тяжёлом состоянии. Имеется в виду одежда, внешний вид и так далее. Поэтому в этот раз я хочу огромное спасибо сказать нашим военным. Потому что в этот раз пришлось и купать, и одевать, и искать одежду, и осмотр первичный дети проходили именно там - в медицинских палатках, которые развёрнуты нашими военными", - сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.

Уже в Москве дети пройдут более тщательный медицинский осмотр, в том числе тесты на коронавирус. Если всё в порядке, то уже скоро они вернутся в семьи к родным - в республики Дагестан и Чечню, в Волгоградскую, Пензенскую и Тюменскую области. Там им предстоит заново учиться доверять людям. Пока же они по привычке прячут личные вещи, еду по карманам. Слишком свежи воспоминания о голоде и ужасах войны.

"Родственники ждут. Со слезами на глазах. И каждый раз, когда мы возвращаем одних детей и знаем, что оставили там других, очень хочется сделать максимум, чтобы в следующий раз забрать всех", - отметила Кузнецова.

Переговоры с курдской стороной продолжаются. В этот визит повстанческое командование позволило нашим специалистам сделать новые заборы ДНК у детей, остающихся в зоне боевых действий. А это значит, что в ближайшие месяцы ещё больше российских ребят могут оказаться в безопасности. Пока документы по возвращению готовы более чем на 70 человек.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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