Рабочая группа по поправкам в Конституцию рассматривает пакет президентских законопроектов

В их числе документ о кабмине

Пакет президентских законопроектов рассматривает в пятницу рабочая группа по поправкам в Конституцию. В их числе документ о правительстве, который изменит порядок назначения членов кабинета.

Напомним, кандидатуру на пост премьер-министра должен будет утверждать парламент. На заседании рабочей группы обсуждают и поправки в законы о прокуратуре и Конституционном суде. Весь пакет президентских законопроектов Госдума должна рассмотреть во втором чтении на следующей неделе.

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