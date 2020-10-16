Исследования показали отсутствие техногенной катастрофы на Камчатке

Сейчас специалисты продолжают забор проб в акватории, чтобы выяснить причину массовой гибели морских обитателей

Версия о техногенном характере загрязнений в Авачинском заливе на Камчатке не подтвердилась. Об этом свидетельствуют многочисленные результаты исследований, которые провели в том числе и независимые лаборатории.

Подводная съемка сделана у побережья Камчатки в одном из мест, где в начале октября была зафиксирована многочисленная гибель морских обитателей. Водолазы собирают образцы для последующих анализов. Берут пробы воды с глубины, донных отложений. Периодически попадается рыба. На вид вполне здоровая. Её, конечно, не так много как раньше, но она есть. Такой мониторинг сейчас осуществляется практически ежедневно, передает "ТВ Центр".

Напомним, что первыми тревогу забили серфингисты, чей лагерь располагается на халактырском пляже. После тренировок они почувствовали себя плохо. А потом на берег начало выносить мертвых осьминогов, крабов, находили даже погибших морских котиков. К изучению ситуации подключились профильные ведомства и научные институты. Проверили абсолютно все версии, в том числе техногенного характера.

Версия об утечки ядохимикатов подтверждения не нашла. Причём это сейчас признают в том числе организации, называющие себя независимыми экспертами. С подводным дроном на побережье бок о бок работают представители Следственного комитета, Фонда дикой природы и "Гринписа", который, в частности, ранее отказывался сотрудничать с госструктурами.

Наиболее вероятные причины, которые сейчас называют ученые - это природные. Кислородное голодание, вызванное массовым развитием микроводорослей, таких как динофлагелляты и цианобактерии, на глубинах приблизительно от 5 до 15 метров. Также в воде повысился уровень токсинов, которые выделяют некоторые виды одноклеточных.

Ученые отмечают, что аналогичные случаи фиксируют постоянно. Просто не всегда они становятся общеизвестными. Еще не все экспертизы завершены. Продолжается мониторинг и отмечается, что наблюдается, пускай и медленное, но восстановление прибрежной океанической флоры и фауны. Если подтвердится, что причины катастрофы всё-таки природные, поводов для волнения не останется. Эти процессы абсолютно нормальны и в мировом океане происходят постоянно.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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