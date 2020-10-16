ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Исследования показали отсутствие техногенной катастрофы на Камчатке

12:33
  • пятница
  • 16 октября 2020

Сейчас специалисты продолжают забор проб в акватории, чтобы выяснить причину массовой гибели морских обитателей

Версия о техногенном характере загрязнений в Авачинском заливе на Камчатке не подтвердилась. Об этом свидетельствуют многочисленные результаты исследований, которые провели в том числе и независимые лаборатории. 

Подводная съемка сделана у побережья Камчатки в одном из мест, где в начале октября была зафиксирована многочисленная гибель морских обитателей. Водолазы собирают образцы для последующих анализов. Берут пробы воды с глубины, донных отложений. Периодически попадается рыба. На вид вполне здоровая. Её, конечно, не так много как раньше, но она есть. Такой мониторинг сейчас осуществляется практически ежедневно, передает "ТВ Центр".

Напомним, что первыми тревогу забили серфингисты, чей лагерь располагается на халактырском пляже. После тренировок они почувствовали себя плохо. А потом на берег начало выносить мертвых осьминогов, крабов, находили даже погибших морских котиков. К изучению ситуации подключились профильные ведомства и научные институты. Проверили абсолютно все версии, в том числе техногенного характера.

Версия об утечки ядохимикатов подтверждения не нашла. Причём это сейчас признают  в том числе организации, называющие себя независимыми экспертами. С подводным дроном на побережье бок о бок работают представители Следственного комитета, Фонда дикой природы и "Гринписа", который, в частности, ранее отказывался сотрудничать с госструктурами.

Наиболее вероятные причины, которые сейчас называют ученые - это природные. Кислородное голодание, вызванное массовым развитием микроводорослей, таких как динофлагелляты и цианобактерии, на глубинах приблизительно от 5 до 15 метров. Также в воде повысился уровень токсинов, которые выделяют некоторые виды одноклеточных.

Ученые отмечают, что аналогичные случаи фиксируют постоянно. Просто не всегда они становятся общеизвестными. Еще не все экспертизы завершены. Продолжается мониторинг и отмечается, что наблюдается, пускай и медленное, но восстановление прибрежной океанической флоры и фауны. Если подтвердится, что причины катастрофы всё-таки природные, поводов для волнения не останется. Эти процессы абсолютно нормальны и в мировом океане происходят постоянно.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Дайвер и медуза
Дайвер и медуза
Морская звезда
Морская звезда
Мониторинг обстановки на побережьях Камчатки
Мониторинг обстановки на побережьях Камчатки
Камчатка
Камчатка
Мониторинг обстановки на побережьях Камчатки
Мониторинг обстановки на побережьях Камчатки
Камчатка
Камчатка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.