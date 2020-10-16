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31 декабря следующего года объявили выходным днем

09:50
  • пятница
  • 16 октября 2020

В новом году в России будет семь праздничных периодов

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. 
В Госдуме не захотели делать 31 декабря выходным днем

В следующем году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Согласно постановлению правительства, эти нерабочие дни переносятся на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря. 

Нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля, в результате чего у россиян будут длинные выходные по случаю Дня защитника Отечества. 

В новом году в России будет семь праздничных периодов, сообщается на сайте правительства. Граждане отдохнут с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, а также с 4 по 7 ноября.

Напомним, что в обществе часто звучат предложения о том, чтобы сделать 31 декабря нерабочим днем. В ноябре 2019 года депутаты внесли в Госдумы соответствующий законопроект. По их мнению, такое нововведение позволит россиянам более рационально использовать праздничные дни, а также поможет избежать конфликтов между работниками и работодателями.

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