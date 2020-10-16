Собянин: соблюдение режима поможет стабилизировать экономику Москвы

Есть возможность избежать жестких ограничений

Власти Москвы работают над тем, чтобы снизить заболеваемость COVID-19 и защитить жителей. При этом столица обходится минимальными ограничениями, стараясь сохранить экономику, заявил мэр Москвы. Сергей Собянин подчеркнул: главное – соблюдать предписанные меры безопасности.

"Если все эти меры сработают и мы их будем выполнять так, как мы не только предлагаем, но и предписываем - тогда у нас есть шанс стабилизировать и не трогать экономику, что для нас критически важно. Потому что второй такой удар малому бизнесу, общепиту, торговле и так далее будет очень трудно пережить", - сказал Собянин в интервью ТАСС.

В последние дни в столице растет число выявленных случаев COVID-19. Кроме того, ожидается сезонный рост количества простудных заболеваний. В связи с этим москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями с 28 сентября до 28 октября рекомендовано без необходимости не выходить из дома. Работодателей обязали перевести 30% сотрудников на удаленный режим работы, учеников школ отправили на каникулы до 18 октября. Власти контролируют соблюдение масочного режима в общественных местах.

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