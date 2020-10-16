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Собянин оценил проделанную за 10 лет работу

10:39
  • пятница
  • 16 октября 2020

Мэр подвел промежуточные итоги

Сергей Собянин рассказал, что считает главным из всей проделанной им работы на посту мэра Москвы.

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По словам Собянина, по прошествии лет он одобряет приоритеты, которые изначально поставил в своей работе в качестве мэра. "И мы в течение всех лет их последовательно претворяли в жизнь. Другой вопрос, что, если бы меня сейчас попросили вернуться вновь и все это исполнить еще раз, никаких бы сил у меня не хватило на это. Но тем не менее есть итоги, конечно", - заявил он.

Собянин подчеркнул, что главным своим достижением считает возросшую любовь москвичей к родному городу. Он отметил, что столица и дальше должна гармонично развиваться и становиться удобнее для жителей и приезжих, передает ТАСС.

"Что касается задач, которые предстоит решать, вы знаете, нет ни одной задачи, которую я решил на веки вечные. Надо всем заниматься, продолжать в том же духе", - резюмировал мэр.

Сергей Собянин занял пост мэра Москвы в октябре 2010 года.

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