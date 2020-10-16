Собянин оценил проделанную за 10 лет работу

Мэр подвел промежуточные итоги

Сергей Собянин рассказал, что считает главным из всей проделанной им работы на посту мэра Москвы.

По словам Собянина, по прошествии лет он одобряет приоритеты, которые изначально поставил в своей работе в качестве мэра. "И мы в течение всех лет их последовательно претворяли в жизнь. Другой вопрос, что, если бы меня сейчас попросили вернуться вновь и все это исполнить еще раз, никаких бы сил у меня не хватило на это. Но тем не менее есть итоги, конечно", - заявил он.

Собянин подчеркнул, что главным своим достижением считает возросшую любовь москвичей к родному городу. Он отметил, что столица и дальше должна гармонично развиваться и становиться удобнее для жителей и приезжих, передает ТАСС.

"Что касается задач, которые предстоит решать, вы знаете, нет ни одной задачи, которую я решил на веки вечные. Надо всем заниматься, продолжать в том же духе", - резюмировал мэр.

Сергей Собянин занял пост мэра Москвы в октябре 2010 года.

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