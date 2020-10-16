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Собянин оценил готовность столичного здравоохранения ко второй волне COVID-19

10:18
  • пятница
  • 16 октября 2020

У Москвы есть резервы

Сергей Собянин надеется, что московским властям не придется разворачивать дополнительные госпитали для больных коронавирусом. Тем не менее, у столицы достаточно резервов, чтобы обеспечить прием большого количества пациентов – если в этом возникнет необходимость, подчеркнул мэр Москвы.
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"На сегодняшний день создано четыре резервных госпиталя с достаточно большой мощностью. Два из них заполняются, а два из них начнут заполняться с понедельника. Потому что это очень длительные и постепенные процессы — нужно обкатать, чтобы персонал привык к месту нахождения, к аппаратуре, к электронной системе, которая там внедрена", - сообщил Собянин в интервью агентству ТАСС.

Столичный градоначальник пояснил, что это длительный процесс, занимает от одной до двух недель. По словам Собянина, власти будут "обкатывать" все резервные госпитали – однако есть надежда, что в полном объеме они не понадобятся.

Мэр Москвы отметил, что в нынешней ситуации с коронавирусом мощности плановой медицины не затронуты – помощь обычным пациентам оказывается в полном объеме. Собянин уверен, что московская система здравоохранения выдержит натиск инфекции в ближайшие недели. Главное – чтобы в дальнейшем ситуация стабилизировалась, подчеркнул мэр.

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