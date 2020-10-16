Буланова рассказала о своем гражданском муже

Сыновья одобрили ее выбор

51-летняя певица Татьяна Буланова сообщила, что живет в гражданском браке с мужчиной, который никак не связан с шоу-бизнесом.

"Мы год вместе, всю самоизоляцию провели вдвоем. Нам очень комфортно - ни разу не поругались", - рассказала Буланова.

Несмотря на сильные чувства, звезда не спешит замуж. В 2016 году она развелась с футбольным тренером Владиславом Радимовым после 11 лет совместной жизни. Ее пока устраивают отношения без штампа в паспорте.

"Играть свадьбу я не планирую, а что он думает на этот счет, не знаю. Предложение руки и сердца пока не делал", - шутит Татьяна Буланова в разговоре с Sobesednik.ru.

По словам певицы, сыновья познакомились с ее возлюбленным и легко нашли с ним общий язык.

Напомним, что первого сына Буланова родила от звукорежиссера и продюсера Николая Тагрина. Алексею сейчас 27 лет. Младшему сыну Никите, который появился в браке Булановой и Радимова, в этом году исполнилось 13.

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