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Буланова рассказала о своем гражданском муже

10:27
  • пятница
  • 16 октября 2020

Сыновья одобрили ее выбор

51-летняя певица Татьяна Буланова сообщила, что живет в гражданском браке с мужчиной, который никак не связан с шоу-бизнесом. 
Буланова после выписки из больницы слегла с простудой

"Мы год вместе, всю самоизоляцию провели вдвоем. Нам очень комфортно - ни разу не поругались", - рассказала Буланова.

Несмотря на сильные чувства, звезда не спешит замуж. В 2016 году она развелась с футбольным тренером Владиславом Радимовым после 11 лет совместной жизни. Ее пока устраивают отношения без штампа в паспорте. 

"Играть свадьбу я не планирую, а что он думает на этот счет, не знаю. Предложение руки и сердца пока не делал", - шутит Татьяна Буланова в разговоре с Sobesednik.ru.  

По словам певицы, сыновья познакомились с ее возлюбленным и легко нашли с ним общий язык. 

Напомним, что первого сына Буланова родила от звукорежиссера и продюсера Николая Тагрина. Алексею сейчас 27 лет. Младшему сыну Никите, который появился в браке Булановой и Радимова, в этом году исполнилось 13.   

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