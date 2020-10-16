Московских школьников призвали избегать лишних контактов

Старшеклассникам советуют поберечься

Дистанционное обучение для учеников 6-11 классов должно вдвое снизить нагрузку на московские школы. Как напомнила журналистам заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова, в Москве 500 тысяч старшеклассников.

'Что хочу подчеркнуть: именно старшеклассникам сейчас стоит особенно поберечься, постараться избегать посещения общественных мест, встреч с друзьями и старшими родственниками", - сказала Ракова.

Вице-мэр отметила, что в 1-5 классах в Москве обучаются 540 тысяч детей. С учетом того, что старшеклассники остаются дома, появляется дополнительная возможность рассредоточить детей внутри зданий, сократить число контактов между учениками разных классов.

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