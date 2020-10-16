ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России за сутки выявили 15 150 случаев заражения коронавирусом

10:41
  • пятница
  • 16 октября 2020

232 человека скончались

За последние сутки в России выявили 15 150 новых случаев коронавирусной инфекции. 26,6% инфицированных болеют бессимптомно. 
Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1803 пациента

Как передают argumenti.ru со ссылкой на оперштаб Москвы, за сутки от коронавируса скончались 232 человека. Полностью выздоровели 8 485 человек. 

Больше всего случаев заражения в Москве (5 049), Петербурге (647) и Московской области (448). 

Общее число заболевших составило 1 369 313 человек. За все время распространения вируса погибли 23 723 пациента с COVID. Выздоровели 1 056 582 человека.

Сергей Собянин выразил надежду на то, что московским властям не придется разворачивать дополнительные госпитали для больных коронавирусом. По его словам, в нынешней ситуации с коронавирусом мощности плановой медицины не затронуты. Это значит, что обычные пациенты получают помощь в полном объеме. Собянин уверен, что столичная система здравоохранения выдержит натиск инфекции в ближайшие недели.   

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Девушка в маске
Девушка в маске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.