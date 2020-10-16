В России за сутки выявили 15 150 случаев заражения коронавирусом

232 человека скончались

За последние сутки в России выявили 15 150 новых случаев коронавирусной инфекции. 26,6% инфицированных болеют бессимптомно.

Как передают argumenti.ru со ссылкой на оперштаб Москвы, за сутки от коронавируса скончались 232 человека. Полностью выздоровели 8 485 человек.

Больше всего случаев заражения в Москве (5 049), Петербурге (647) и Московской области (448).

Общее число заболевших составило 1 369 313 человек. За все время распространения вируса погибли 23 723 пациента с COVID. Выздоровели 1 056 582 человека.

Сергей Собянин выразил надежду на то, что московским властям не придется разворачивать дополнительные госпитали для больных коронавирусом. По его словам, в нынешней ситуации с коронавирусом мощности плановой медицины не затронуты. Это значит, что обычные пациенты получают помощь в полном объеме. Собянин уверен, что столичная система здравоохранения выдержит натиск инфекции в ближайшие недели.

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