Собянин рассказал о планах по благоустройству Москвы

У властей столицы впереди много работы

В ближайшие несколько лет основное внимание властей города будет уделяться завершению работы по крупнейшим мегапроектам, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что в планах завершение строительства хордовых магистралей, которые уже готовы на две трети. Также в перспективе ожидается строительство Большого кольца метро, передает ТАСС.

Мэр добавил, что отдельное внимание достанется развитию здравоохранения и образования в столице, а также деятельности в рамках проекта "Мой район".

"Многое, что происходит, хочется еще и еще — придать динамику развитию этих проектов и представить их в более законченном виде. Это было бы здорово. С помощью вас, с помощью москвичей, с помощью бизнеса, с помощью федеральных коллег, я надеюсь, что это удастся", - подчеркнул Собянин.

Сергей Собянин занял пост мэра Москвы в октябре 2010 года.

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