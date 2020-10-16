Сестру Кардашьян назвали жалкой после фотосессии в бикини

Хейтерам не понравились откровенные снимки

Старшую сестру Ким Кардашьян 41-летнюю Кортни раскритиковали за фотосессию в бикини. Читатели Daily Mail, где рассказали о скандальных снимках, обвинили знаменитость в праздности.

На фотографиях звезда плавает в бассейне в черном бикини ночью. При этом полуобнаженная фигура знаменитости отчетливо видна на снимках. Фотографии собраны под общим названием "Ночная пловчиха".

Читателям издания не понравилось, что Кортни, будучи матерью, позволяет себе подобные фотосессии. Снимки полуобнаженной Кардашьян вызвали волну негатива.

"Позже у ее сына на телефоне будет множеством маминых снимков в бикини", "У нее нет самоуважения, ей должно быть стыдно", "Какое жалкое существование. Все дела этой женщины заключаются в том, чтобы уехать на пляжный отдых. Вот и все", - возмутились хейтеры.

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