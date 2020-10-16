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Шепелев рассказал, как ситуация с коронавирусом повлияла на его жизнь

11:19
  • пятница
  • 16 октября 2020

Он одобрил ограничительные меры

Телеведущий Дмитрий Шепелев поведал о том, как ситуация с коронавирусом отразилась на его жизни.  
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По словам Шепелева, съемки его шоу переносили и отменяли несколько раз из-за болезни гостей. 

"Ну, что поделаешь, все правильно делают, что отменяют. Вот и в школе недавно анализ подтвердил вирус у одного ребенка - весь класс на 1,5 недели отправили на дистанционное", - написал шоумен в Instagram. При этом он не уточнил, идет ли речь о классе, в котором учится его сын от Жанны Фриске. 

Дмитрий Шепелев сказал, что школьное руководство не раскрыло имя ребенка с COVID. Это сделала мама мальчика. Она написала в родительский чат и рассказала о сложившейся ситуации. Родители ее поддержали и пожелали ребенку скорейшего выздоровления. 

"Мне кажется, это очень честный и правильный подход - говорить честно, - написал Шепелев. - Не нужно делать тайны из того, что скрывать совсем не обязательно, потому что шепот за спиной громче и отвратительнее молчания". 

Напомним, что Жанна Фриске умерла от рака в 2015 году. Шепелев воспитывает их сына Платона, который в этом году пошел в первый класс.

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