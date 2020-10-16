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Россияне отказываются от туров из-за COVID-19

11:15
  • пятница
  • 16 октября 2020

Потери отелей оценивают в 100 миллиардов

Рост числа заболевших COVID-19 ударил и по туриндустрии. Россияне стали чаще отказываться от туристических поездок по стране. А въездной туризм просто рухнул, сообщил почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.
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"Бархатный сезон обещал быть как никогда успешным за счет хорошей погоды, отложенного спроса и в основном закрытых границ. Но и его накрывает вторая волна "короны", аннуляции растут", - приводит слова Шпилько пресс-служба РСТ.

Почетный президент РСТ отметил, что важную роль в поддержке отрасли сыграли предоставленная государством отсрочка обязательств туроператоров по несостоявшимся из-за пандемии турам, а также программа туристического кешбэка. Однако туриндустрия может не дожить до следующего высокого сезона, если не принять новый пакет мер для ее спасения.

По приблизительным оценкам состояния дел во внутреннем туризме, падение доходов этой осенью по сравнению с прошлым годом составит около 30%. Для въездного туризма год начинался неплохо. Однако позже из-за пандемии, по словам Шпилько, этот сегмент просто рухнул. Из-за отсутствия иностранных туристов петербургские отели в этом году потеряют более 20 миллиардов рублей, московские - более 50 миллиардов. А в целом потери российских отелей превысят 100 миллиардов рублей.

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